Фото голой Марины Майер выложены в Сеть дерзкими хакерами

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Марина Майер, она же Щетинина, любит появляться на страницах социальных сетей в образе роскошно одетой дамы. Однако дерзким хакерам удалось взломать облачное хранилище светской львицы и в Сеть попали ее фотографии в голом виде.

Неизвестно, расстроилась ли сама Марина от того, что широкая публика смогла оценить ее не стесненные одеждами прелести, но многим пользователям снимки понравились. Тем более, что сделаны они были уже после того, как Майер, подобно Афродите, выходящей из пены морской, вышла из клиники пластической хирургии. После любовной связи с чеченским бизнесменом Джабраилом, 32-летняя светская львица тщательно занялась своей внешностью.

По мнению поклонников, хирургам удалось подчеркнуть все лучшие черты Марины, а то и создать новые. Например, аристократические скулы. Что касается фигуры, то это всегда было слабым местом Щетининой. Поэтому она так любит фотографироваться в запредельно дорогих роскошных шубах на фоне элитных автомобилей и самолетов. Хотя некоторые фолловеры утверждают, что грудь Марине сделали идеальную.