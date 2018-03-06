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Одной из участниц шоу «Холостяк» на ТНТ стала домохозяйка из Челнов

Сегодня, 17:13

Зрители с нетерпением ожидают выхода популярного шоу «Холостяк» на ТНТ, главным героем которого станет Егор Крид. Известно, что одной из участниц проекта станет домохозяйка из Челнов.

Телезрительницы всегда с огромным нетерпением ожидают выхода на экраны телевизионного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. В этом году первый выпуск программы запланирован на 11 марта, а его главным героем станет Егор Крид. Сердце молодого холостяка попытаются покорить 24 участницы из разных уголков России.

Известно, что одной из девушек, которые будут бороться за внимание и любовь певца, станет 23-летняя жительница Челнов Аида Уразбахтина. Организаторы шоу сообщили, что на данный момент девушка проживает в Казани и является домохозяйкой. Одним из своих больших недостатков участница шоу считает громкое пение, которым она сопровождает выполнение различных домашних дел.

Пользователи смогли ознакомиться с анкетой Уразбахтиной в интернете и оставить свои комментарии. Некоторые из них сообщили, что красавица имеет маленького ребенка, воспитанием которого и занято все ее время. Теперь же девушка решила попытать личное счастье в популярной передаче.

Сообщается, что помимо Уразбахтиной, в шоу «Холостяк» возьмет участие еще одна девушка из Татарстана – 22-летняя Алина Галимова из Чистополья.


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