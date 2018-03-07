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Агата Муцениеце призналась, что Нагиев помог ей на шоу "Голос. Дети"

Сегодня, 01:45

Агата Муцениеце рассказала, что Дмитрий Нагиев очень помог ей освоиться в качестве ведущей на телешоу «Голос. Дети», став для нее мудрым наставником, который давал ценные советы и подбадривал, избавляя от тревог.

Дмитрий Нагиев является бессменным ведущим телешоу «Голос», а также его детского аналога «Голос. Дети». А в последнем сезоне детского проекта его коллегой стала актриса Агата Муцениеце. В своем интервью девушка призналась, что поначалу сильно переживала и боялась сделать что-нибудь не правильно. Но ей на помощь всегда приходил Дмитрий Нагиев. Опытный телеведущий оказал поддержку новой коллеге, помог ей справиться со страхом и переживаниями.

Агата Муцениеце назвала Дмитрия лучшим телеведущим в российском шоу-бизнесе и считает его замечательным человеком, работой с которым очень дорожит. Актриса рассказала, что в самые сложные моменты Нагиев помогал ей дельными советами, как вести себя на съемках, снизить волнение.

Актриса призналась, что ее супруг Павел Прилучный поддержал ее, когда она была приглашена ведущей, и согласился провести отпуск с детьми без супруги, а на шоу ей помогают даже самые маленькие конкурсанты.


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