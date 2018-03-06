Визажист из Дагестана превратила себя в копию Ольги Бузовой

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Жительница Дагестана опубликовала в сети результат трехдневного перевоплощению в эпатажную российскую певицу Ольгу Бузову. Конечный итог шокировал пользователей сети.

Девушка-визажист из Дагестана внешне ничем не похожа на скандальную поп-исполнительницу. У нее светлые волосы и совсем иные черты лица, однако это не помешало мастеру макияжа всего за 3 дня стать абсолютной копией Ольги Бузовой. Первым делом визажист скопировала себе прическу звезды отечественного шоу-бизнеса и наложила толстый слой макияжа. Став похожей на певицу внешне, жительница Дагестана разучила несколько ее коронных движений.

Как итог, девушка шокировала интернет-сообщество поразительным сходством с Бузовой. Своим перевоплощением визажист надеется привлечь внимание исполнительницы, поклонницей которой она является не первый год.