Ольга Бузова не довольна своим туром по Дальнему Востоку

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Ольга Бузова сейчас направляется в Москву после успешного тура по Дальнему Востоку. Певица сожалеет, что в некоторые города ей так и не удалось попасть из-за погодных условий.

Бузова на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором поблагодарила своих поклонников в городах Дальнего Востока за теплый прием на концертах. Также Ольга заявила, что она не может быть полностью удовлетворена туром, так как не смогла поехать в несколько городов из-за погодных условий.

Бузова анонсировала новую "секретную" программу, над которой она будет работать по прибытии в Москву. Певица пообещала, что новый проект будет ярким и красочным, ровно как все предыдущие.