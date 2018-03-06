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Шепелев приготовил романтический ужин для своей возлюбленной

Сегодня, 16:16

Телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о якобы его романе с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. Он даже устроил для нее романтический ужин перед публикой.

Как известно, Шепелеву не так давно стали приписывать романтические отношения с бизнесвумен Тулуповой. Пару несколько раз видели вместе. А недавно Дмитрий познакомил ее со своим друзьями. Но личная жизнь по-прежнему осталась покрыта тайной.
Устав от надуманных версий и слухов, Дмитрий Шепелев опубликовав в своем Instagram интересный видеоролик шутливого характера. На нем ведущий готовит романтический ужин для возлюбленной. Вскоре и она появляется, правда, лицо ее скрыто от камеры. Мужчина преподносит ей букет цветов, они садятся ужинать и пить шампанское, а через некоторое время все летит со стола и влюбленные предаются страсти.
Таким образом Шепелев еще и поздравил женщин с праздником, пожелав найти им своего настоящего мужчину.


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