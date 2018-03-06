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Ким Кардашьян рассказала пять принципов своей популярности

Сегодня, 17:00

Королева реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась своими пятью принципами, которые знаменитость придерживается на протяжении всей своей карьеры. Более того, именно эти правила помогли добиться Ким большого успеха.

37-летняя Ким Кардашьян поделилась с поклонниками на своем веб-сайте принципами, которые помогли ей достичь мировой популярности. Сама девушка заявила, что её советы помогут вдохновить других людей на достижение своих целей. «Нет никаких оправданий за опоздание», - говорит знаменитость. Также Ким советует найти каждому то дело, которым интересно заниматься.

«Доверие является ключевым секретом», - утверждает Ким. Также важно всегда чувствовать себя уверенным, это поможет добиться необходимых результатов. И напоследок, всегда стоит двигаться дальше. «Если я ошибаюсь, я исправляю ситуацию и продолжаю идти к своей цели. Не обвиняя других!», - сообщила Кардашьян.


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