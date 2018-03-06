Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Сегодня, 16:06

Известная телеведущая Мария Малиновская была приглашена на программу «Секрет на миллион». Девушка призналась, что иногда употребляет запрещенные вещества.

В рамках программы в разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария рассказала о своем детстве и подростковом периоде, когда она жила с бабушкой. Девушка была предельно открытой, так как впервые встретилась с родными братом и сестрой. Телеведущая объяснила причину, по которой она не общалась с родственниками.

Известно, что на данный момент Малиновская в разводе и растит сына одна, что очень сложно, - рассказала модель. Девушка рассказала о цене всех пластических операций, общая стоимость которых составила 200 тысяч рублей. Телеведущая также поделилась воспоминаниями из прошлого, когда страшная болезнь приковала ее к постели на несколько недель.