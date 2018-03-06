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Король российской поп-сцены Филипп Киркоров нашёл своего родного брата. Мужчину зовут Александр Матвеев, и он является бывшим солистом группы «Экс-ББ». Музыкант заявляет, что он готов пройти ДНК-тест для подтверждения своих слов.

Бывший солист «Экс-ББ» в некоторых кругах называют эталоном вульгарности и пошлости. Коллектив знаменит пародиями на известные хиты. В основном музыканты работают в жанре синхробуффонады.

В итоге бывший солист музыкального коллектива Александр Матвеев поведал, что его мать в молодости отдыхала в Сочи. Там женщина встретила Бедроса Киркорова, который является отцом Филиппа. От этой связи женщина забеременела и родила Александра.

По словам Матвеева, он ещё маленьким почувствовал, что у него есть связь с Филиппом Киркоровым. Поэтому мужчина готов очень на многое, чтобы подтвердить своё родство с королём поп-сцены, или же опровергнуть слова матери. Александр отмечает, что они с Филиппом обладают одинаковой комплекцией, ростом и даже размером ноги.

Этого конечно же недостаточно, чтобы посчитать Матвеева родным братом Киркорова. Последний же заявления своего предполагаемого брата никак не прокомментировал.