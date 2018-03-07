Эвелина Бледанс решила показать свою грудь крупным планом

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Эвелина Бледанс решила похвастаться своей грудью, которую сняла крупным планом. Еще одним участником видео стал сын знаменитости.

Эвелина Бледанс всегда славилась своей эпатажностью. На своей страничке в интернете она часто радует поклонников эксклюзивными фото и видео. Теперь на ее Instagram-аккаунте появился снимок, на котором она позирует вместе со своим сыном Семеном.

На первый взгляд фотография получилась очень семейная и целомудренная, но поклонники звезды обратили внимание на грудь, которая очень заметна в кадре. Поклонники засыпали Бледанс комплиментами, только некоторые из них заметили, что сын актрисы сильно повзрослел.

Звезда рассказала, что в этот день они с Семеном успели побывать в больнице, где сделали малышу прививку от кори, а после отправились на съемки программы «На самом деле».

Напомним, что малыш актрисы родился с синдромом Дауна, но родители прилагают максимум усилий для его социальной адаптации и нормальной жизнедеятельности.

Известно, что снимок был сделан летом, но выложить его звезда решила только сейчас. Как она сама сообщали, она очень соскучилась по теплу и таким образом хочет поднять настроение себе и своим поклонникам.