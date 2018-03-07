Эмили Ратаковски "потеряла" грудь в неудачном платье

Сегодня, 03:15

Эмили Ратаковски появилась перед папарацци в весьма неудачном наряде. Модель пришла на вечеринку в платье, которое скрыло ее грудь, при этом прибавило в талию.

Фотомодель прославилась именно благодаря своей потрясной фигуре. Ее пышные формы завораживали всех поклонников и работодателей. Однако на вечеринке, посвященной американскому кино, красотка появилась в платье, которое «сгладило» все ее достоинства. Мало того, что платье превратило «аппетитную» грудь модели в подобие «обвисшего первого размера», так еще и складки на животе визуально прибавляют лишние килограммы.

Поклонники и журналисты принялись массово критиковать модель за подобный выбор одежды. Некоторые заявили, что «платье-гусеница сожрало грудь Эмили». Однако красотка и сама довольно быстро заметила свою «промашку» в выборе гардероба. И на следующую вечеринку модель пришла показав «свои достоинства» публике.