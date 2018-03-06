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«Что он положил себе в трусы?»: Дима Билан заинтриговал поклонниц

Сегодня, 14:47

Дима Билан заинтриговал поклонников, а особенно поклонниц, опубликованной фотографией, сделанной в гостиничном номере. Певец возлежит на кровати в трусах, причем вопрос о том, что он туда положил, весьма актуален.

Билан совершает гастрольный тур по российским городам. В виде отчета певец публикует свои многочисленные фотографии из отечественных провинций. На этот раз его фотография в трусах заставила фолловеров призадуматься, а некоторых и возмутиться. Уж сильно оттопырена эта часть нижнего белья в соответствующем месте. Остряки не упустили возможность поглумиться над Димой, предположив наличие в трусах посторонних предметов, например огурца. Некоторые посоветовали использовать для подобных снимков арбуз.

Неизвестно, на что Билан рассчитывал, публикуя снимок, но даже самые верные поклонники поразились такому явному китчу за гранью добра и зла. Половина комментариев была нецензурной, что конечно не красит подписчиков звезды российской эстрады. Судя по всему, Диме еще долго будут вспоминать его трусы.


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