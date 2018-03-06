Эротические фотографии Леси Кафельниковой «взорвали» Сеть

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Социальные сети «взорвали» эротические фотографии юной дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова – Леси. Об этом сообщают журналисты издания VladТime.

Интернет-хакеры, которые пожелали оставаться неизвестными, опубликовали в Сеть последние снимки Леси Кафельниковой в полуголом виде. На фотографиях отчетливо видна грудь и пятая точка молодой модели. Более того, кадры были сделаны самой Алесей на камеру смартфона.

Каким образом хакеры проникли в гаджет манекенщицы, до чих пор остается неизвестным. Сама 19-летняя Кафельникова комментировать сексуальные фотографии с голой грудью отказалась.