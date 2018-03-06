VistaNews.ru


Эротические фотографии Леси Кафельниковой «взорвали» Сеть

Сегодня, 14:35

Социальные сети «взорвали» эротические фотографии юной дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова – Леси. Об этом сообщают журналисты издания VladТime.

Интернет-хакеры, которые пожелали оставаться неизвестными, опубликовали в Сеть последние снимки Леси Кафельниковой в полуголом виде. На фотографиях отчетливо видна грудь и пятая точка молодой модели. Более того, кадры были сделаны самой Алесей на камеру смартфона.

Каким образом хакеры проникли в гаджет манекенщицы, до чих пор остается неизвестным. Сама 19-летняя Кафельникова комментировать сексуальные фотографии с голой грудью отказалась.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.