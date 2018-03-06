VistaNews.ru


Нюша с помощью селфи позволила заглянуть себе в декольте

Сегодня, 14:31

Нюша решила показать своим поклонникам новое вечернее платье с длинным шлейфом, а заодно и позволила заглянуть в его глубокое декольте. Для этого певица сделала игривое селфи под соответствующим ракурсом.

Преданным поклонникам Нюши очень понравилось платье. Декольте было оценено отдельно. Множество подписчиков поставили веселые и одобрительные смайлики вместо длинных комментариев. Певица написала, что очень переживала из-за возможного срыва церемонии награждения фестиваля «Жара 2018», но все обошлось и шоу, как и положено, состоялось.

Между тем, Нюша оказалась серьезной девушкой. Недавно она заявила, что обязательно пойдет голосовать на президентских выборах. В день голосования певица будет гастролировать в Альметьевске, но, тем не менее, пойдет на избирательный участок. Имя своего кандидата Нюша не озвучила.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.