Нюша с помощью селфи позволила заглянуть себе в декольте

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Нюша решила показать своим поклонникам новое вечернее платье с длинным шлейфом, а заодно и позволила заглянуть в его глубокое декольте. Для этого певица сделала игривое селфи под соответствующим ракурсом.

Преданным поклонникам Нюши очень понравилось платье. Декольте было оценено отдельно. Множество подписчиков поставили веселые и одобрительные смайлики вместо длинных комментариев. Певица написала, что очень переживала из-за возможного срыва церемонии награждения фестиваля «Жара 2018», но все обошлось и шоу, как и положено, состоялось.

Между тем, Нюша оказалась серьезной девушкой. Недавно она заявила, что обязательно пойдет голосовать на президентских выборах. В день голосования певица будет гастролировать в Альметьевске, но, тем не менее, пойдет на избирательный участок. Имя своего кандидата Нюша не озвучила.