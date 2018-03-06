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Катя Жужа показала постельное фото с усами

Сегодня, 14:22

Сексуальная телеведущая Катя Жужа показала поклонникам обнаженное фото в постели. На снимке сексапильная звезда "Дом-2" показала отросшие усы.

Катя Жужа является одной из самых сексуальных ведущих проекта "Дом-2". Благодаря участию в шоу у нее появилось множество поклонников, которые следят за жизнью звезды. Катя Жужа периодически выкладывает в Instagram эротические снимки для своих фанатов.

В этот раз телеведущая показала фото, где она лежит в постели голой, а на ее лице виднеются усы. Некоторые поклонники в шутку заявили, что волосы на лице очень идут Жуже.


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