Бузова покупает маме дом на берегу моря в Испании

Сегодня, 14:20

Эпатажная российская поп-исполнительница Ольга Бузова решила исполнить давнюю мечту своей мамы, желающей жить в собственном доме на берегу моря.

Мама Ольги Бузовой живет и работает врачом в Санкт-Петербурге. Из-за ответственной должности и загруженного рабочего графика, у родительницы звезды отечественного шоу-бизнеса практически не остается времени на отдых. Однако певица надеется, что в недалеком будущем самый близкий для нее человек сможет найти возможность отправиться отдохнуть в собственный особняк в Испании. Именно дорогую заграничную недвижимость Бузова собирается подарить маме в скором времени. Родительница всегда мечтала жить в собственном доме на берегу моря, поэтому Ольга решила во что бы то ни было исполнить ее желание.

Сейчас певица просматривает объявления о продаже недвижимости в Испании. Именно стремление приобрести маме роскошные апартаменты заставляло Бузову усердно работать. Теперь исполнительница пребывает в поисках новой мотивации для покорения очередных творческих вершин.