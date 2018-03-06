Kristina Si со скандалом ушла из Black Star‍

Сегодня, 14:09

Кристина Си и лейбл Black Star разорвали контракт. Кристину Саркисян скандально выгнали из Black Star Mafia.

Как сообщается, лейбл отказался продлевать контракт с исполнительницей. Теперь Кристине придется пребывать в самостоятельном «полете». Стоит отметить, что у певицы теперь нет прав ни на старые песни, ни на использование псевдонима «Кристина Си». Причины расторжения сотрудничества лейбла с исполнительницей, которое было начато семь лет назад, пока неизвестны.

Представители компании Black Star заявили, что будут внимательно следить за использованием авторского бренда «Кристина Си» и в случае неправомерного использования намерены обращаться к юристам.

Однако сама Кристина Саркисян «с улыбкой» приняла разрыв. Кристина сказала, что благодарна лейблу за сотрудничество и отметила, что они «расстаются друзьями».

Несмотря на то, что «оригинальная» Кристина Си больше не сотрудничает с лейблом, права на использование творчества и сценического псевдонима остаются у компании Black Star. А это означает, что вскоре на сцене под патронатом BS Mafia может появиться совершенно новая «Кристина Си».