Участники «Звёзды под гипнозом» высказались об обмане зрителей

Сегодня, 13:56

Знаменитые участники телешоу «Звёзды под гипнозом» решили высказаться на тему обмана зрителей на передаче. Во время ответа на вопросы они проходили проверку на детекторе лжи.

Правду о шоу «Звёзды под гипнозом» на Первом канале сообщили такие знаменитые артисты и певцы, как Сати Казанова, Марина Ким, Елена Борщева и Наталья Бочкарева. По словам Сати Казановой, она очень скептически относилась к гипнозу до встречи с Исой Багировым. Женщина заявила, что она расслабилась и мужчины удалось её загипнотизировать. Сати в этот момент была в состоянии некого опьянения.

Наталья Бочкарева же рассказала, что на шоу «Звёзды под гипнозом» она действительно была в гипнозе, её создание изменилось. Что касается других знаменитостей, они также подтвердили правдивость телепередачи. Психолог Константин Саркисян добавил, что способности Исы Багирова не что-то сверхъестественное, а только умение внушать человеку желаемое, то есть он обычный манипулятор.

Шумиха вокруг «Звёзды под гипнозом» началась после того, как Гарик Харламов выступил с критикой шоу. Максим Галкин ответил на критику. Бывшая звезда «Кривого зеркала» заявила о плохом качестве Comedy Club. Затем вмешался и сам король поп-сцены Киркоров.