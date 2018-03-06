Аллегрова сменила эпатажные платья на зауженные брюки и блузку

Сегодня, 13:48

Легендарная российская певица Ирина Аллегрова приятно удивила поклонников новым экспериментальным стилем, продемонстрированным в эфире популярного шоу «Вечерний Ургант».

66-летняя звезда отечественной эстрады приучила свою аудиторию к отсутствию каких-либо экспериментов со стилем. Из года в год певица появлялась на концертах и различных публичных мероприятиях в эпатажных нарядах, отличающихся откровенным вырезом на груди и максимально оголенными ногами. Однако не так давно Аллегрова решила поэкспериментировать со стилем, придя на шоу «Вечерний Ургант» в модных зауженных брюках, лакированных кроссовках, черном кардигане и белой блузке.

Обновленная звезда отечественной эстрады приятно удивила большинство поклонников своим внешним видом. Верные фанаты похвалили кумира за стремление избавиться от приевшегося за долгие годы стиля и соответствовать современным течениям моды.

Однако нашлись и подписчики, назвавшие новый стиль Аллегровой слишком мрачным и строгим. Они порекомендовали именитой певице найти золотую середину между будничными и эпатажными образами.