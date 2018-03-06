Имя Бузовой официально станет брендом канцтоваров и удобрений

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В Роспатент поступила заявка от продюсерского центра Archer Music Production's, занимающегося раскруткой Ольги Бузовой. Представители певицы намерены сделать имя певицы официальным брендов различных товаров от одежды, аксессуаров, канцелярских принадлежностей, до удобрений для растений.

По словам продюсеров, они намерены продолжить уже существующую в России практику, когда такие узнаваемые личности, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров с успехом используют свое имя в качестве брендов. Это выгодно, как для звезд, так и для производителей товаров и разнообразных услуг. По мнению представителей Бузовой, молодая певица уже достаточно популярна, чтобы предложить свое имя. Заявка подана по классификациям 38, 41 и 44. Это означает, что в случае положительного решения, бренд Бузовой можно будет использовать производителям одежды, музыкальных клипов, а также представлять на рынке лечения людей, животных и ухода за растениями. В настоящее время Archer Music Production's ждет ответа от Роспатента.