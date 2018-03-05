Эмма Уотсон сделала тату на руке с ошибкой и подверглась критике

Вчера, 23:37

Героиня из «Гарри Поттера» Эмма Уотсон сделала татуировку на руке, но допустила грамматическую ошибку в надписи. Из-за этого на актрису обрушилась критика от фанатов.

27-летняя киноактриса Эмма Уотсон посетила вечеринку по случаю вручению «Оскаров». Девушка предстала перед гостями в шикарном наряде от известного дизайнера, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Фасон наряда предусматривал полностью открытые руки, так что взору окружающих стала доступной новая татуировка на внутренней части локтевого сустава знаменитости. Там была надпись «Times Up», так как Эмма стала активисткой движения против сексуальных домогательств.

Но гости мероприятия были удивлены, что надпись на теле Эммы была сделана с ошибкой. Вместо правильного названия «Time’s Up», на коже было выбито. Это стало поводом для массовой критики поклонников известной киногероини. Ее обвинили в незнании грамматики и безграмотности.