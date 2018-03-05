Виктория Цымбалюк-Романовская готова отдать часть квартир экс-мужу

Вчера, 23:01

Экс-супруга Джигарханяна Виктория Цымбалюк-Романовская готова отдать часть недвижимости бывшему мужу. Причина этого заключается в сохранении чувств к актеру и желание к примирению.

После бракоразводного процесса между знаменитым актером Арменом Джигарханяном и его молодой супругой Викторией Цымбалюк-Романовской стало известно, что девушка приобрела несколько шикарных квартир, когда была замужем за артистом. Теперь же она готова поделиться нажитым имуществом с бывшим супругом, дабы утихомирить слухи о своей меркантильности. Говорят, что адвокат Виктории уже готов выслушать по этому поводу требования самого Джигарханяна.

Кроме того, Виктория Цымбалюк-Романовская выразила четкий мотив своей щедрости перед экс-супругом. Она уверяла, что у нее были только искренние чувства к театралу, которые живы до этого времени. Более того, девушка готова с ним помириться и ожидает реакции самого артиста, находящегося в явно преклонном возрасте.