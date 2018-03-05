Google объявил Супермэна Генри Кавилла умершим с 3 марта

Вчера, 21:39

Поисковик Google решил «похоронить» известного актёра Генри Кавилла из фильма «Лига справедливости». С третьего марта пользователям стало известно, что Супермен умер, хотя сам он об этом узнал лишь через пару дней.

В интернете появилась информация о том, что 3 марта скончался известный киноактер Генри Кавилл, сыгравший Супермена в грандиозном фильме «Лига справедливости». Об этом трагическом событии пользователи удостоверились, когда в поисковике Google начинали прописывать имя киногероя. Фанаты артиста начали бить тревогу по этому поводу.

Сам же Генри Кавилл узнал о том, что он считается умершим лишь спустя несколько дней. Удивлению Супермэна не было предела, когда он лично прочитал в поисковике Google, что уже похоронен. В доказательство своего настоящего существования, кумир многих опубликовал в социальной сети на своей персональной странице фото с выражением шокированного лица и прикрепил скопированный материал, где написано о его смерти.