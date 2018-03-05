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Фанаты Екатерины Варнавы не могут найти её попу

Вчера, 20:56

Поклонники Екатерины Варнавы начинают разочаровываться в её внешнем виде. Как говорят фанаты, чтобы сохранить сексуальность, девушке нужно измениться.

 Секс-символ женского комедийного шоу «Comedy Woman» поделилась с фанатами видео из элитного бассейна. Юмористка решила показать, что значит эффектно зайти в воду. Ролик носит юмористический характер, что становится понятно к середине видео. Грациозно начав движение к бассейну, во время кульминации Катя Варнава просто плюхается в него.

Другого поклонники не ожидали, поскольку из-за длинных ног и высокого роста Варнаве лучше не прыгать в такие ёмкости, чтобы не удариться головой о дно. Но некоторым фанатам было не так смешно. Всегда шикарно выглядящая Екатерина стала сдавать позиции. Это они поняли, когда увидели звезду в купальном костюме. Они заключили, что девушке существенно не хватает большой «пятой точки», потому они стали требовать у девушки «придумать» себе попу. Но не многие верят, что она прислушается, ведь Катя раньше говорила людям, зацикленным на её внешности, куда им следует пойти.


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