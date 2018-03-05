Конор Макгрегор рекламирует куриный сэндвич

Вчера, 20:32

Знаменитый Конор Макгрегор из Ирландии рекламирует куриный сэндвич из «Бургер Кинг». Что заставило экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата согласиться на подобное предложение, он не комментирует.

Знаменитый боец Конор Макгрегор появился в рекламе нового блюда, которое презентует ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Он с удовольствием сыграл в ролике, презентовавшем куриный сэндвич. Ирландский спортсмен стал протагонистом новой рекламной кампании. Поклонники знаменитости не очень ценят его участие в подобных мероприятиях, хотя видео уже просмотрели более четырех тысяч юзеров.

Неоднократно можно заметить звезд спорта, кино или эстрады, рекламирующих сомнительные предметы. Что могло заставить бойца высокого уровня презентовать сэндвич, остается догадываться. Наверное, «Бургер Кинг» заплатил бойцу приличный гонорар.