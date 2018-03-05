Авраам Руссо решил не разводиться со своей супругой

Вчера, 20:21

Недавно певец Авраам Руссо собирался начать процесс развода со своей нынешней супругой. Однако сегодня, 5 марта, утром мужчина выложил на своей официальной странице в Instagram фотографию, на которой он счастливый запечатлён со счастливой женой, а вокруг сердечки. Это говорит лишь о том, что Руссо решил не разводиться и сохранить брак.

Буквально пару месяцев назад любители звёздных слухов активно обсуждали тему предстоящего развода в семье Авраама Руссо. Сам мужчина в прямом эфире заявил всем, что его брак разрушился и ему уже ничего не поможет. Но недавнее семейное фото в сердечках всё-таки свидетельствует о том, что пара осталась вместе.

Также в своём недавнем интервью Авраам Руссо заявил, что строить отношения – это трудно. Однако многие фанаты певца уверенны, что он вместе со своей женой только пиарятся на громком разводе, подпитывая свою почти прошедшую популярность сочувствием людей. Конечно же Руссо и его жена на подобные комментарии не реагируют.