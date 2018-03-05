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Анжелина Джоли не явилась на вручение "Оскара"

Вчера, 19:35

Поступила информация о том, что известная Анжелина Джоли не явилась на церемонию вручения «Оскара». Поклонники отметили, что после развода с Брэдом Питтом звезда стала реже выходить «в свет».

Вручение премии проходило 5 марта в Лос-Анджелесе. Джоли, которую всегда с огромным желанием ожидают увидеть на светских мероприятиях, не обрадовала гостей своим присутствием на красной дорожке. Это спровоцировало возникновению новых слухов о жизни телезвезды.

Несколько месяцев назад фильм Анжелины «Сначала она убила моего отца» был самым обсуждаемым в Голливуде. Однако звезда по неизвестным причинам проигнорировала награду.

Ранее поступала информация, что звезду снова видели у психотерапевта, у которого она проходила лечение после трудного развода с Питтом. Поклонники считают, что девушка обратилась к специалисту из-за слухов о воссоединении бывшего мужа с Дженнифер Энистон.


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