Шнуров хотел засунуть Глюкозу в штаны, но она осталась верна платью

Вчера, 19:59

Популярная певица Глюкоза на своей официальной странице в Instagram недавно выложила свежую фотографию с Сергеем Шнуровым из «Ленинграда». По словам девушки, снимок был сделан на премии «ЖАРА». В подписи к посту Глюкоза написала, что артист хотел засунуть её в штаны, но она осталась верна платью.

В своём Instagram Глюкоза написала, что на премии «ЖАРА» Сергей Шнуров захотел засунуть её в восхитительные штаны, но она осталась верна платью от Версаче. Женщина шутливо добавила, что она осталась в нём, потому что «принцесса». Также Глюкоза написала, что это был настоящий вызов от Шнурова, потому что она мать.

Поклонники в комментариях написали, что платье у Глюкозы и вправду отличное. Однако нашлись и такие люди, которые негативно высказались насчёт Шнурова и всей индустрии, заявив, что им «это всё надоело» и они отписываются.