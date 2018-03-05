В Рязани Тине Канделаки показали роды робота

Вчера, 19:13

Тина Канделаки приехала в Центр симуляционного обучения в Рязани, где девушке показали, как рожает робот. В Центре РязГМУ студенты обучаются с помощью роботов, которые могут симулировать разные ситуации в больнице.

Телеведущая сняла пару кадров для instgram stories, где запечатлела процесс родов робота Fidelis Lucina. Девушка сняла не только роды, но и подержала в руках «новорожденного ребенка». Еще звезде показали симулятор звуковой исследования "Шэлл" и Тина его обозвала «радостным отцом».

Кроме самого посещения Центра, девушка успела поговорить с директором университета Романом Калининым. Они обсудили терапию пчелами. Роман рассказал, что лечение пчелами можно пройти в кардиоцентре.

Стоит напомнить, что Канделаки вышла с речью на собрании «Цифровая информация» и взяла участие в «Диалоге на равных» в РязГМУ.