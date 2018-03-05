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Певица Блеона Керети пришла на вечеринку «Оскара» голышом

Вчера, 19:06

Блеона Керети, певица из Албании, пришла на afterparty журнала Vanity Fair от «Оскара» практически голышом. Судя по снимкам в Instagram, звезда предпочитает исключительно эротические наряды.

После официальной церемонии кинопремии «Оскар» была организована вечеринка журнала Vanity Fair, на которую пришли многие знаменитости. В их числе албанская исполнительница Блеона Керети, которая привыкла поражать публику шармом и нагишом. На публичное мероприятие звезда эстрады надела прозрачное платье с серебристыми блестками, скрывая пикантное место высокими черными трусами. Грудь осталась неприкрытой и демонстрировалась всем любопытным взглядам.

В Instagram Блеоны Керети нельзя найти фотографии, на которой певица была бы полностью одета. Ее платья больше напоминают эротические наряды, которые женщины предпочитают надевать исключительно в полутемной комнате для своего мужчины.


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