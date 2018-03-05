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Нюша продемонстрировала достоинства своей фигуры в смелом наряде

Вчера, 19:01

Довольно смелый образ выбрала Нюша для посещения церемонии вручения премии "Жара Music Awards", где певица предстала в кожаном лифе и пышной юбке, демонстрируя достоинства своей фигуры.

В Crocus City Hall прошла первая церемония награждения победителей музыкальной премии «Жара Music Awards». Среди участников данного мероприятия была певица Нюша, которая удивила всех довольно смелым и необычным нарядом. Для мероприятия девушка подобрала достаточно провокационный наряд, который включал кожаный корсет, эффектно подчеркивающий грудь артистки, и игривую пышную юбку, которая спереди оказалось довольно короткой, благодаря чему ноги были полностью открыты.

Судя по всему, сама певица весьма довольно своим образом, который уж точно выделял ее среди всех участников церемонии.


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