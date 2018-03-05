Звезда Playboy Мария Лиман срочно покинула Россию

Вчера, 18:52

Известная звезда Playboy из Ростова Мария Лиман срочно покинула пределы России. Девушка улетела на Мальдивы и сообщила сама об этом.

На персональной странице социальной сети Марии Лиман появилось сообщение. Фотомодель официально заявила, что сегодня покинула пределы России и отправилась отдыхать на Мальдивы. Мария Лиман мотивировала свое отбытие аномальными погодными условиями, наличием неадекватных дорожных полицейских сотрудников и плохим настроением.

Она предпочитает неблагоприятный период «пересидеть» на солнечном пляже, наслаждаясь теплой водой водоема. Поклонники эротического глянцевого издания Playboy очень хорошо знакомы с персоной красавицы, лицо и тело которой привыкли видеть практически в каждом номере. Фанаты высказали свое мнение по поводу скорого отбытия Лиман из России.