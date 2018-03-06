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Пэрис Хилтон перед свадьбой выложила последнюю серию откровенных снимков

Сегодня, 01:30

Светская львица Пэрис Хилтон напомнила своим поклонникам, какой она была в 2014 году. Девушка выложила в Сеть последние откровенные фото перед свадьбой.

Съемка проходила с популярным фешн-фотографом из ЮАР 46-летним Уориком Сэйнтом. Сможет ли звезда выкладывать подобные снимки после того, как выйдет замуж за 32-летнего Криса Зилка, остаётся тайной. 

Опубликованные горячие фотографии скандальной блондинки буквально за 12 часов набрали 60 тысяч отметок «Нравится». Под серией фотографий популярная девушка написала, что обожает эту фотосессию в стиле #SexyBunny, которую она сделала еще в 2014-м. Пэрис Хилтон также не забыла опубликовать и видео бэкстейдж со съемок.

Ранее поступила информация, что Хилтон выходит замуж за Криса Зилка, который сделал ей предложение прямо во время пребывания пары в Аспене, на горнолыжном курорте.


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