Экс-участница группы NIKITA исполнила стриптиз прямо у окна

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У панорамного окна своей квартиры устроила стриптиз экс-участница группы NIKITA. Пикантное видео Анастасия Кумейко выложила с интернет.

Экс-участница скандальной группы NIKITA решила поддерживать созданный продюсерами имидж раскованной и развратной красавицы. Для этого девушка решила исполнить стриптиз прямо у панорамного окна своей квартиры. Анастасия Кумейко решила не ждать, пока кто-то из жильцов заметит и снимет ее «грязные» танцы, а сама выложила видео в интернет.

Поклонники Кумейко очень порадовались такому ролику и засыпали звезду комплиментами. Некоторые пользователи предположили, что к таким действиям экс NIKITA подвигли снегопады, которые в начале весны засыпали Киев. Именно так девушка решила бороться с зимой, которая не хочет отступать.

Сама же Кумейко и не отрицает этого, а только добавила, что «Прогноз погоды на сегодня. Cold conditions & hot fashion». Все желающие могут полюбоваться, как звезда абсолютно обнаженная танцует за шторой. Данное видео вызвало большой ажиотаж, число его просмотров растет быстрыми темпами.

Напомним, что на сегодняшний день экс-участница группы NIKITA работает под псевдонимом DJ NANA.