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Маколей Калкин показал свой «Оскар» в соцсети

Сегодня, 14:35

Звезда «Один дома» Маколей Калкин провел трансляцию в соцсети Twitter во время церемонии «Оскар». Этим он показал, что мероприятие не имеет важности и смотреть его не стоит.

Судя по ролику, опубликованному в Twitter, Маколею Калкину в свои 38 лет оставаться одному дома нельзя. Во время церемонии вручения «Оскара» актер провел прямую трансляцию, в ходе которой он варил макароны, красил ногти и играл детскими игрушками. Своим поведением он показал, что мероприятие мирового масштаба не стоит внимания со стороны многомиллионной публики. В перерывах между важными домашними делами Калкин оглашал свои прогнозы касательно того, кому достанется статуэтка.

Маколей Калкин был знаменитым ребенком и снялся в нескольких фильмах, но жадность его отца стерла имя талантливого актера из мира кино. Артист не пережил своей невостребованности и был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков.


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