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Поклонники Иглесиаса в ступоре от его нежности к дочери от Курниковой

Сегодня, 14:06

У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой недавно появились двойняшки, которых родители назвали Николасом и Люси. Поклонники популярного певца оказались в ступоре от проявленной им нежности по отношению к дочке.

Иглесиас выложил в своём аккаунте в Instagram короткий ролик, на котором буквально зацеловывает одного из новорождённых. Его почитатели решили, что это именно дочка, потому что на ребёнке был слюнявчик с цветочками розового оттенка.

На ролике видно, что Иглесиас темпераментно целует младенца в щёчки. В сопроводительном тексте он проинформировал подписчиков, что не может насладиться своим солнышком.

В то же время многие из просмотревших видео отметили, ребёнок показывает весьма неоднозначную реакцию на отцовские нежности. Он или не смотрит на своего папу, или зажмуривается в ответ на его поцелуи.

Фолловеры певца предположили, что ребёнку просто наскучили чрезмерные ласки. Помимо того, почитательницы Иглесиаса напомнили ему, что в таком возрасте младенцев лучше не целовать, чтобы не передать инфекцию.

Также они посоветовали певцу сбрить бороду, чтобы не поранить нежную кожу малышки.

Курникова долгое время скрывала свою беременность, хотя в интервью всегда говорила, что они с мужем хотят пополнения семьи.

Нынешнее видео, является первым с момента появления у звёздной пары близнецов. За короткое время ролик набрал более 2,3 млн просмотров.


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