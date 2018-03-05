Басков подтвердил беременность Лободы

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Недавно украинская исполнительница песен Светлана Лобода появилась на концерте по случаю церемонии награждения премией «ЖАРА». Тогда многие заговорили о её беременности. Женщина была одета в блузку, сквозь которую просматривался круглый живот. Перед выступлением Николай Басков объявил певицу словами: «Беременная Светлана Лобода». Таким образом он подтвердил слухи, хотя сама артистка по-прежнему молчит.

Когда Лобода появилась на премии «ЖАРА», все заметили её странную одежду. Женщина была в блузке, через которую был заметен круглый живот, однако сверху на ней был безразмерный пиджак. Из-за него с уверенностью никто не мог сказать, что Лобода беременна.

Однако Николай Басков, когда объявлял со сцены выступление певицы, сказал: «Беременная Светлана Лобода». Однако даже после этих слов она отказывается комментировать слухи о своей беременности. Особенно внимательные и любопытные фанаты заметили, что во время песни «Парень» Лободе было очень тяжело передвигаться по сцене.

Сейчас у многих поклонников девушки только дин вопрос: кто же ребёнок малыша, если певица беременна. Если верить слухам, то им стал Тилль Линдеманн из Rammstein. Считается, что последний роман у Лободы был именно с известным на весь мир вокалистом.