Пятигорский фрик «Руки-базуки» превратился в золотокожую блондинку

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Пятигорский фрик Кирилл Терешин, который известен в России под прозвищем «Руки-базуки», решил вновь эпатировать публику. Синтоловый качок покрасил тело золотистой краской, нацепил парик и превратился в блондинку.

Терешин добился ожидаемого результата после размещения в социальной сети себя любимого в новом и, как ему кажется, неожиданном образе. Парень с изуродованными синтолом конечностями примерил на себя образ золотокожей блондинки. Хотя среди пользователей давно уже ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, очередной имидж у многих не оставил последних сомнений.

Как ни печально, но у Терешина в России множество поклонников и последователей. Пятигорского фрика раскрутило отечественное телевидение, после чего популярность «Рук базук» стало неоспоримым фактом. Несмотря на свои более чем скромные умственнее способности, Кириллу удается грамотно выстраивать пиар. Ходят слухи, что парень пользуется услугами профессиональных имиджмейкеров.