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Витас хвастается эрегированным органом

Сегодня, 12:51

Певец Витас в своем Instagram опубликовал пару провокационных снимков интимного характера. Продюсер Сергей Пудовкин заявляет, что звезду пытаются втянуть в секс-скандал.

На странице Витаса в Instagram появился снимок, на котором изображена нижняя часть тела исполнителя, включая орган, прикрытый смешным нижним бельем. Комментарий прост в намеках: «Присаживайтесь!». Естественно, на такое предложение отреагировали поклонницы со всего земного шара. Через несколько обычных фотографий из жизни Витаса появился очередной треш с подписью «Прикладывайтесь)». На этом снимке певец лежит на шезлонге на райском острове в теплых краях. Ситуация та же, ноги и белье с эрегированным органом.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин всей душой защищает подопечного, заявляя, что подобное является провокацией. Его звезда востребована во всем мире и ему не обязательно обращать на себя внимание таким отчаянным образом. Сам певец не комментирует ситуацию, наслаждаясь вниманием к своей персоне.


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