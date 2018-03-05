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Ким Кардашьян намерена получить приглашение на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 12:17

Светская львица и многодетная мать Ким Кардашьян на данный момент не удостоена чести побывать на королевской свадьбе принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. Однако Кардашьян все ещё надеется получить заветное приглашение.

Ранее СМИ сообщали, что свадьба года в Великобритании состоится без Ким Кардашьян, так как знаменитость не числится в официальном списке приглашенных гостей. Однако список ещё может пополниться звездными именами. Американские журналисты сообщают, что Ким Кардашьян хочет подружиться с невестой Меган Маркл ради заветного приглашения.

Кроме того, светская львица у подруг Меган Маркл хотела узнать номер телефона актрисы, чтобы лично поздравить девушку с королевской свадьбой и прислать свой подарок будущей семье. Однако подругам Маркл запрещено раздавать контакты невесты принца Гарри.


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