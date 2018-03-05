Настасью Самбурскую в купальнике сравнили с машиной

Сегодня, 12:05

Звезду «Универа» Настасью Самбурскую в купальнике поклонники сравнили с машиной, кобылой и бомбятиной. Актриса опубликовала снимок с отдыха в Дубае в социальной сети Instagram.

Настасья Самбурская редко радует фанатов откровенными снимками, но в этот раз селебрити опубликовала фотографию с отдыха в Дубае. На нем она запечатлена в купальнике в спортивной стойке «планка». Такое напряжение показывает крепкие мышцы знаменитости, в особенности на ногах, ягодицах и животе.

Фото остроумной актрисы оценили более 56 тысяч юзеров, хотя оно появилось в Instagram только сорок минут назад. Комментарии были самыми разнообразными, начиная от машины, бомбятины и кобылы, заканчивая красавицей и «Самбусей деловусей». Настасья Самбурская рада любому мнению, но никогда не ответит на высказывания, как и другие представители шоубиза.