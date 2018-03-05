Избитый в ночном клубе Dj Smash выписан из московской клиники

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Популярного музыканта Dj Smash выписали из московской клиники, куда он был доставлен с переломом челюсти, полученным при избиении в ночном клубе "Дом культуры" в Перми.

На своей страничке в соцсети Instagram Dj Smash поблагодарил врачей за оказанную помощь и поддержку. Также он поделился, что расследование по факту случившегося скоро подойдет к концу, и тогда он расскажет причины и подробности избиения, которое произошло 9 февраля в одном из ночных клубов Перми.

Виновными, как заявил Андрей Ширман (настоящее имя музыканта), были депутат Александр Телепнев со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Телепнев тем временем всячески отрицает свою вину в инциденте.

Пока Dj Smash находился в московской клинике многие артисты стали на его сторону и навещали. Среди них юморист Александр Ревва, рэпер Тимати и певица Глюкоза.