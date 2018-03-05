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Дима Билан победил в номинации "Лучший певец" по версии "Жары"

Сегодня, 00:07

Дима Билан сегодня победил в престижной номинации "Лучший певец" по версии фестиваля "Жара". Об этом он поделился на своей странице в Instagram.

Российский популярный певец поблагодарил своих подписчиков и всех почитателей его таланта за постоянную поддержку. Своим коллегам он дарит "благо". Всего за 10 минут после публикации его пост собрал почти 10 тысяч лайков и более 100 восторженных комментариев его преданных фанатов. Многие пишут, что Билан является самым достойным российским представителем поп-музыки. В видеосообщении он рассказал, что узнал такую радостную новость, находясь на гастролях. 


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