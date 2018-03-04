Ребёнок у Лободы будет от солиста группы Rammstein

Вчера, 23:00

Как сообщается знатоками шоу-бизнеса, у Светланы Лободы ожидается появление ребёнка. Согласно опубликованной информации, его отцом является солист группы Rammstein.

Знатоки мира поп-музыки полагают, что именно фронтмен этой группы является отцом будущего ребёнка популярной певицы. Они напоминают, основным солистом Rammstein является Тилль Линдерманн.

То, что украинская певица Лобода ожидает второго ребёнка, не являлось секретом уже давно. Интригой стало то, кто является его отцом.

Сейчас СМИ постоянно муссируют слух, что 35-летняя женщина забеременела от фронтмена популярной немецкой группы. Судя по подсчётам, она уже на седьмом месяце.

О том, насколько близки стали отношения Лободы и Линдеманна, перестало быть секретом уже летом прошлого года.

Пара была замечена в своих близких отношениях ещё при проведении бакинской «Жары». Они на данном фестивале почти не расставались.

Уже известно и место рождения первенца данной пары. Малыш появится на свет в одной из частных клиник Лос-Анджелеса. Это событие должно произойти в конце мая.