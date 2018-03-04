Бритни Спирс фанаты посоветовали сделать пластическую операцию

Вчера, 21:02

Американская исполнительница Бритни Спирс расстроила фанатов своим постаревшим лицом, которое совсем не соответствует усовершенствованной фигуре знаменитости. Фанаты посоветовали Спирс устранить проблему при помощи пластики лица.

Поклонники Бритни Спирс посчитали, что рядом со своим новым бойфрендом певица выглядит намного старше своего паспортного возраста. Кроме того, у поп-певицы появились возрастные морщины, которые не красят лицо. Спирс даже посоветовали обратиться за помощью к пластическим хирургам.

«Постарела. Бурная молодость дает о себе знать», «Лоб как у 80 летней старухи, Бритни, пора делать подтяжку», «Пора на ботокс хотя бы», «На лицо она стала страшненькой. Раньше мне она так нравилась. Как кукла была», «Да простят меня фанаты, но она такая стала страшная, как будто ей за 60!», «С лицом вообще беда. Ей пора бы ботокс», - заявили интернет-пользователи в Instagram.