VistaNews.ru


«Всегда несчастная»: Анджелина Джоли из-за страданий не может наладить личную жизнь

Вчера, 20:48

Популярный российский блогер Лена Миро написала очередную статью, в которой раскритиковала голливудскую красавицу Анджелину Джоли. По словам Миро, актриса не может наладить личную жизнь и-за вечных страданий.

Лена Миро в Сети LiveJournal написала: «Джоли красива. Джоли богата. Джоли знаменита. У неё был красивый, богатый, известный муж, влюблённый в неё по самые брови. Помимо всего прочего свою собственную жизнь Анджелина наладить не может. В этой некогда очень красивой женщине живёт старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»: что ни дай - всё плохо».

Также блогер заявила, что любовь между актерами убила ревность, которою Анджелина Джоли испытывала к Брэду Питту. В результате, красавица Голливуда просто не может наладить личную жизнь, так как предпочитает страдать в одиночестве.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.