«Всегда несчастная»: Анджелина Джоли из-за страданий не может наладить личную жизнь

Вчера, 20:48

Популярный российский блогер Лена Миро написала очередную статью, в которой раскритиковала голливудскую красавицу Анджелину Джоли. По словам Миро, актриса не может наладить личную жизнь и-за вечных страданий.

Лена Миро в Сети LiveJournal написала: «Джоли красива. Джоли богата. Джоли знаменита. У неё был красивый, богатый, известный муж, влюблённый в неё по самые брови. Помимо всего прочего свою собственную жизнь Анджелина наладить не может. В этой некогда очень красивой женщине живёт старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»: что ни дай - всё плохо».

Также блогер заявила, что любовь между актерами убила ревность, которою Анджелина Джоли испытывала к Брэду Питту. В результате, красавица Голливуда просто не может наладить личную жизнь, так как предпочитает страдать в одиночестве.