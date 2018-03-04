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Ксения Бородина с мужем посетила премию «Жара»

Вчера, 20:10

Известная телеведущая Ксения Бородина порадовала поклонников новыми фото в соцсети Instagram. В приятной компании своего любимого мужа Бородина пришла на вручение премии «Жара».

Ксения Бородина порадовала своих поклонников фотографией звездного лука с церемонии вручения премии «Жара». Телезвезда появилась перед вспышками фотокамер в шикарном черном платье изысканного покроя, которое дополнила отличными красными туфлями на шпильке. Прическа у Ксении подчеркнула ее красоту и изящный силуэт.

Ксения пришла в сопровождении любимого супруга, который своим стильным нарядом подчеркивал торжественность мероприятия. К слову, в Crocus City Hall состоится церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».


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