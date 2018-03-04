Родные Ольги Зарубиной недовольны ложью на программе Шепелева

Вчера, 19:51

Родственники Ольги Зарубиной возмутились обману на программе Шепелева. Муж её сестры Евгений Гудков сообщил, что ему не выплатили полностью гонорар за шоу.

Зять артистки до сих пор не смог уехать к себе домой в США. Организовавшие программу пообещали помочь ему в вопросе документов, которые нужны для отъезда в Штаты, но в итоге обманули. Пару месяцев назад Гудков участвовал в программе "На самом деле". Тогда мужчина рассказал, что дочка артистки Кира имеет наркотическую зависимость. Естественно, это сильно возмутило певицу. Кроме неувязок с документами у мужчины появились денежные проблемы. Сама Зарубина утверждает, что не знала о проблемах, которые появились у зятя. Он заявила, что не намерена больше общаться с Гудковым после того, что он наговорил в эфире программы.