Лиза Полыгалова показала своего нового возлюбленного

Вчера, 19:47

Своего нового молодого человека показала подписчикам в Instagram экс-участница проекта «Дом-2» Лиза Полыгалова. Девушка похвасталась, что бойфренд занимается вместе с ней в спортзале и всячески её мотивирует.

Личность таинственного парня Полыгалова раскрывать не спешит. После череды неудачных отношений девушка предпочитает не раскрывать подробности личной жизни общественности. Елизавета лишь отметила в своём блоге, что совместные тренировки доставляют им обоим огромное удовольствие. Более того, посещение зала вдвоем, как утверждает бывшая участница «Дома-2», укрепляет их связь.

Ранее мы писали, что телеведущий Дмитрий Шепелев показал друзьям свою новую возлюбленную. Знаменитый шоумен наконец решил заняться своей личной жизнью и завёл отношения с девушкой.