Рудковскую подвергли критике за подарок подруг

Вчера, 19:30

Рудковская получила в свой адрес критику за подарок подруг. В Instagram она опубликовала фото морепродуктов.

Снимок сразу принялись осуждать комментаторы. Они обвинили продюсера Яну Рудковскую в провинциализме.

"Почему все провинциалки всегда делают сэлфи с едой?", - пишет одна из подписчиков. "И что? Обычные ракушки. Я вот сегодня чебуреки на ужин приготовила", - хвастается другая. "Выглядит еда противно", - комментирует третья.

Яна в последнее время часто подвергается критике в соцсетях. Следует напомнить, ранее она просила фолловеров одуматься, поскольку те оскорбляли её сына. Тогда в обсуждениях под фото сына Рудковской и её приятеля появились комментарии, где их осудили в гомосексуализме и смеялись над внешностью.